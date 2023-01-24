Белый дом: США верят во вступление Швеции в НАТО, несмотря на заявления Эрдогана
2023-01-24 00:47
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США ждут вступления Швеции в НАТО.
Она отметила, что Соединенные Штаты верят, что НАТО примет Швецию и Финляндию, несмотря на возражения президента Турции Эрдогана.
Турецкий лидер заявил, что его страна больше не поддержит Швецию в вопросе присоединения к Альянсу после акции с сожжением Корана в Стокгольме.
Но Карин Жан-Пьер подчеркнула, что обе скандинавские страны соответствуют всем требованиям и должны стать членами НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина