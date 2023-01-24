Молодые марокканцы называют себя непродуктивными и отказываются заводить детей

Молодые люди в расцвете сил предпочитают оставаться бездетными из-за трудного настоящего и туманного будущего.

Философию отказа от рождения детей марокканская молодежь объясняет экологическими и экономическими проблемами, которые поглощают современный мир.

До сих пор мировые философы спорят о том, является ли деторождение добром или злом, поскольку часто оно считается просто воспроизводством человеческих страданий.

Молодые жители Марокко обосновывают свой отказ от детей своими страхами: страхом не встретить достойного партнера, страхом безденежья, нестабильного финансового дохода, невозможности дать ребенку достойное образование и обеспечить все его основные и второстепенные потребности.

Многие молодые люди причинами отказа от детей называют эпидемии, войны, безработицу, инфляцию и неготовность привести ребенка в наш "неуравновешенный" мир, что в дальнейшем доведет его до суицида.

Также потенциальные родители говорят о том, что лучше они будут материально помогать уже появившимся на свет чужим детям или сиротам из детских домов вместо того, чтобы "добавлять других детей в этот несчастный мир".