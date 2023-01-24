ТАСС: В России вводится предварительная регистрация для выезда из страны

Для выезда с территории России и для въезда в страну теперь нужно будет регистрироваться.

Российское информационное агентство ТАСС сообщает о том, что в Госдуму внесен проект изменений в закон о "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ".

Теперь для того, чтобы пересечь границу Российской Федерации на автомобиле, нужно будет предварительно зарегистрироваться в приложении и указать дату, место и время пересечения границы.

"Для пересечения границы РФ на машине надо будет резервировать дату и время", - сообщает ТАСС.