Начальник Генштаба ВС Герасимов озвучил новые угрозы безопасности для России

Генерал армии Валерий Герасимов назвал новые угрозы национальной безопасности России.

Очередное расширение Североатлантического альянса за счет Финляндии и Швеции, а также использование Украины в качестве инструмента ведения гибридной войны мы рассматриваем как новые угрозы национальной безопасности России, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

"В целях нейтрализации вновь возникших угроз, высшим руководством страны скорректирован План строительства и развития Вооруженных сил России", - отметил он.

Валерий Герасимов уточнил, что в ближайшее время планируется сформировать три мотострелковые дивизии в Херсонской и Запорожской областях и армейский корпус в Карелии.

Начальник Генштаба также рассказал о создании новых Московского и Ленинградского военных округов.