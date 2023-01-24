На Украине нарастает волна увольнений, в отставку ушел заместитель генпрокурора Симоненко

APS
2023-01-24 01:37

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что заместитель генпрокурора Алексей Украины ушел в отставку.

Ранее Гончаренко сообщил об уходе в отставку заместителя главы офиса президента Кирилла Тимошенко.

23 января стало известно, что президент Украины готовит ряд кадровых решений в отношении управленцев разного уровня.

В этот же день он подписал указ, запрещающий чиновникам выезжать за пределы страны с любыми негосударственными целями.

Опубликовано: Светлана Репина









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