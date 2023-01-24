ЦСМИ: США не хватило бы высокоточных боеприпасов даже на неделю боев за Тайвань

Центр стратегических международных исследований (ЦСМИ) опубликовал доклад, согласно которому в случае участия в боевых действиях на Тайване у США уже через неделю закончились бы высокоточные боеприпасы.

Автор доклада вице-президент ЦСМИ Сет Джонс отмечает, что американский ВПК не соответствует ситуации в сфере международной безопасности.

По его мнению, состояние американского военно-промышленного комплекса подходит только для мирного времени.

ВПК США также не может резко увеличить объемы производства боеприпасов при необходимости ведения боевых действий. В этом плане страна в 5-6 раз уступает Китаю.