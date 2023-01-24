Заместитель главы Офиса президента Украины Тимошенко подал в отставку
2023-01-24 01:52
Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с занимаемой должности заместителя главы Офиса президента Украины.
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал в отставку, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По словам парламентария, в ближайшее время ожидается еще три кадровых решения по украинскому кабинету министров.
Вместо уволившегося Тимошенко планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.
Также в отставку уйдут главы Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
Опубликовано: Максим Алексеев