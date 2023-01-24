Начальник Генштаба Герасимов назвал две новые угрозы для безопасности России

Глава Генштаба российских Вооруженный сил Валерий Герасимов заявил, что для России появились две новые угрозы безопасности.

Первая такая угроза – это стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО, а вторая – использование Украины для ведения гибридной войны против РФ.

Герасимов отметил, что курс развития Вооруженных сил России будет скорректирован с учетом этих угроз.

Для этого планируется создать Московский и Ленинградский военные округа, а также три мотострелковые дивизии в Запорожской и Херсонской областях плюс армейский корпус в Карелии.