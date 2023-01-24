WSJ: США стоило бы отправить танки Abrams на Тайвань, а не на Украину
2023-01-24 02:18
Издание Wall Street Journal опубликовало материал Дэниэла Самета, который утверждает, что США стоило бы отправить танки Abrams на Тайвань вместо Украины.
По его мнению, Украина стала примером провала сдерживания, в том время как Тайвань важнее для США в плане безопасности.
В связи с этим Самет считает, что все танки, которые могут выделить Соединенные Штаты, должны отправиться на Тайвань.
Он утверждает, что основные интересы США сосредоточены в Индо-Тихоокеанском регионе, а сама страна не прилагает достаточных усилий для противостояния с Китаем.
Опубликовано: Светлана Репина