Лех Валенса заявил, что пора "навести порядок с Россией". Слова экс-президента Польши отметили российские СМИ.

"У Варшавы и Берлина есть шанс рассчитаться с Россией и Китаем. Немцам нужно объяснить, что проблемы с Россией были всегда, и мы, поляки, это прекрасно знаем, поэтому у нас есть шанс навести порядок с Россией еще при жизни этого поколения", — заявил бывший президент Польши Лех Валенса в интервью изданию Fakt, комментируя объявление канцлером ФРГ Олафом Шольцем решения о поставке Украине танков Leopard.

РИА "Новости" подчеркивает, что Валенса "много раз делал русофобские заявления"», и вспоминает в этом контексте свое интервью французским СМИ от июля прошлого года, в котором предлагал разделить РФ, сократить ее население до 50 млн человек,.

Резко отреагировал на слова экс-президента первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации, верхней палаты российского парламента Владимир Джабаров. Он заявил, что высокие должности Валенсы в прошлом "не вали ему ни ума, ни мудрости, ни мозгов".

В недавней беседе с изданием Fakt Валенса сказал, что "немцам нужно показать, что проблемы с Россией были всегда, и мы, поляки, особенно это знаем, и поэтому у нас есть шанс в этом поколении навести порядок с Россией".

"Поколения не простят нам, если мы не воспользуемся этой ошибкой Путина. Я бы убедил немцев, что если наши дети в будущем будут жить в мире, мы должны иметь дело с Россией, а затем с Китаем", — пояснил он.