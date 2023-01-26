Бывший президент Польши Валенса призвал Берлин и Варшаву «рассчитаться с Россией»

Бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в интервью изданию Fakt заявил, что у Берлина и Варшавы есть шанс "рассчитаться с Россией".

Мнение Леха Валенсы небезразлично немцам. В прошлом году его пригласили в Берлин, чтобы вручить "Золотую медаль за заслуги за примирение и взаимопонимание между народами". Тогда в своем выступлении бывший президент призвал немцев "лидировать в спасении Европы".

"Немцам нужно показать, что проблемы с Россией были всегда, и мы, поляки, знаем это в особенности, и поэтому у нас есть шанс в этом поколении навести порядок с Россией. Поколения не простят нам, если мы не воспользуемся ошибкой Путина. Я бы убедил немцев, что если наши дети в будущем будут жить в мире, нам придется иметь дело с Россией, а затем с Китаем", — заявил Валенса.

По словам экс-президента, самым эффективным оружием, направленным против РФ, будет кампания в СМИ. Предполагается, что "граждане этой страны якобы должны осознать, насколько плохо управляется система, в которой они живут".

"Нужно убедить каждого русского посредством пропаганды, что он не знает, когда его призовут в армию, и не знает, кто им будет управлять. Мы должны показать им, что у них плохая политическая система", - добавляет Валенса.