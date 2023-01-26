Кирби ответил на вопрос, готовит ли РФ нападение на страны-члены НАТО

Представитель Белого дома в Вашингтоне Джон Кирби ответил на вопрос, готовит ли Россия нападение на страны-члены НАТО, сообщает Reuters.

В ходе пресс-конференции корреспондент у Кирби поинтересоваись, достаточно ли у США и НАТО сил в Европе на случай возможной эскалации конфликта со стороны России в ответ на переброску западных танков Украине.

Джон Кирби ответил на вопрос, что будет, если Москва нападет на Польшу или страны Балтии. Представитель Белого дома заявил, что американцы не видят "абсолютно никаких признаков того, что РФ собирается нанести удар по территории НАТО".

"Каждая нация старается поддерживать Украину в меру своих возможностей, но также имеет суверенные обязанности по отношению к своим гражданам. Что касается нас, то у нас достаточно военного потенциала, воли, знаний, войск и ресурсов для выполнения наших обязательств по статье 5 перед нашими союзниками по НАТО", - сказал Джон Кирби.

Представитель Белого дома также подчеркнул, что хотя военная мощь РФ "ослабла", армия этой страны "по-прежнему опасна".