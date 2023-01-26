Ваенга призналась, что отказалась платить Резнику за песни, и их конфликт длится уже десять лет

Певица рассчитывала, что маэстро подарит ей композиции, но каждая из них стоила около 25 тысяч долларов.

Елена Ваенга впервые рассказала о своем конфликте с поэтом-песенником, который случился 10 лет назад. Композитор тогда обвинил певицу в неисполнении договора, потому что она не рассчиталась за написанные для нее песни, сообщает Рrozvezd.

"Бог ему судьба, - заявила Ваенга в шоу "Макарена". - Илья Резник пришел, послушал мой концерт. И говорит, что хочет писать для меня песни. Он написал 6-8 песен, однако они мне не подходили. Не буду говорить, что не понравились, но я свои песни подбираю и пишу сама. А я не могу маэстро обидеть и сказать, что жду свой "Айсберг" или "Паромщика". И я была на 7 месяце беременности".

Когда Резник позвонил Ваенге и попросил от нее оплаты, она отказалась их брать. Автор назвал сумму: 25 тысяч евро за текст каждой из композиций. Но после отказа певицы в прессе появились статьи о нечистоплотности звезды.

"Он расстроился. Он очень обиделся. После этого полилось... Я-то, наивная, думала, что мне песню дадут бесплатно. Ну такая вот ситуация произошла. А потом я сказала еще: "Слушайте, можно, рожу ребенка вначале?".

Через десять лет отношения Ваенги и Резника не наладились. Певица заявила, что успеха добилась самостоятельно: "Все к лучшему".