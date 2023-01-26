Ляйсан Утяшева решила стать певицей

Известная российская гимнастка рассказала о начале музыкальной карьеры. Телеведущая записала клип на свою первую песню.

Ляйсан Утяшева по окончании спортивной карьеры штурмует шоу-бизнес. Она поставила свое хореографическое шоу и ведет на ТНТ несколько проектов.

А теперь знаменитость решила расширить сферу деятельности. Теледива пытается примерить роль певицы.

Гимнастка в соцсети рассказала поклонникам, что снимает клип на первую песню, сообщает Рамблер.

Звезда не скрывает, что волнуется перед выходом дебютной композиции и клипа.

В конце ноября Утяшева прокомментировала гуляющие по Сети слухи о ее «разводе» с шоуменом Павлом Волей. Телеведущая заметила, что подобные слухи в последнее время появляются все чаще, хотя пара счастлива вместе уже более 10 лет.