Алжирец самурайским мечом убил одного и ранил четверых человек в церкви в Испании
2023-01-26 10:19
По меньшей мере один человек погиб и четверо получили ранения в результате нападения мужчины с самурайским мечом на церковь в южном испанском городе Альхесирас в среду, 25 января.
Прокуратура квалифицирует инцидент как террористический акт. Местные СМИ сообщили, что нападения могли иметь место и в других храмах. Жертва нападения, скорее всего, пономарь. Настоятель прихода находится в тяжелом состоянии.
"Вероятный преступник арестован", — сообщило агентство Reuters со ссылкой на испанскую газету El Mundo и местную полицию.
По данным СМИ, мужчина — африканец из Алжира.
По предварительным данным, один из пострадавших — приходской священник местного прихода. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Опубликовано: Николай Скира