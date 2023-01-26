Алжирец самурайским мечом убил одного и ранил четверых человек в церкви в Испании

По меньшей мере один человек погиб и четверо получили ранения в результате нападения мужчины с самурайским мечом на церковь в южном испанском городе Альхесирас в среду, 25 января.

Прокуратура квалифицирует инцидент как террористический акт. Местные СМИ сообщили, что нападения могли иметь место и в других храмах. Жертва нападения, скорее всего, пономарь. Настоятель прихода находится в тяжелом состоянии.

"Вероятный преступник арестован", — сообщило агентство Reuters со ссылкой на испанскую газету El Mundo и местную полицию.

По данным СМИ, мужчина — африканец из Алжира.

По предварительным данным, один из пострадавших — приходской священник местного прихода. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.