Дочь Иосифа Пригожина рассказала, как страдает из-за того, что нужно худеть

Даная родила около полугода тому назад, однако из-за кесарева сечения у нее не получается быстро прийти в форму.

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная родила минувшим летом. За время беременности молодая мама набрала лишние килограммы и, по ее словам, пока не сумела их сбросить.

В соцсети Даная поделилась процессом похудения и тем, сколько килограммов она уже сумела сбросить, сообщает 5-tv.ru.

«Буду честна: пока я не сбросила колоссально вес. От этого очень страдаю, пока не могу», — рассказала дочь продюсера.

По словам Данаи, она питается исключительно здоровой пищей, причем в малых количествах. Молодая мама также начала заниматься бодифлексом - дыхательной гимнастикой для похудения.

«Всего минус десять килограммов. Но этого мало», — написала Даная. Она полагает, что причина медленного похудения может крыться в кесаревом сечении, с помощью которого она рожала.