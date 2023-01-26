Светлана Журова посоветовала российским спортсменам «не унижаться» перед МОК

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова выступила с призывом "не унижаться" перед Международным олимпийским комитетом, доказывая свое неприятие спецоперации.

Светлана Журова настаивает, на том, что спортсмены не должны "унижаться" , выпрашивая у МОК разрешение на участие в турнирах:

«Не нужно ехать и унижаться, особенно если для этого потребуются какие-то письменные заявления и вставания на колено»

Ранее МОК озвучил обязательные условия для участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

Допуск гарантирован только тем, кто соблюдает олимпийскую хартию, то есть не поддерживает спецоперацию на Украине и следует антидопинговым требованиям.

Все, кто подал заявки на участие в турнирах, должны пройти индивидуальную проверку.

Соревноваться с другими спортсменами россияне и белорусы смогут только в нейтральном статусе, не демонстрируя государственную атрибутику - гимн и флаг.

Между тем, по заявлению МОК "ни одному спортсмену нельзя запрещать участвовать в соревнованиях лишь из-за его паспорта".