Столетняя женщина поделилась оригинальным секретом долголетия

Женщина призналась, что она всегда старалась избегать общения со странными людьми.

Британка Олив Вестерман на днях отметила круглую дату. Даме исполнилось 100 лет.

За свою жизнь англичанка объездила немало стран: муж женщины был писателем, и черпал вдохновение в путешествиях, сообщает Супер.ру.

Олив посвятила себя детям: она долгие годы работала медсестрой в детсаду. По словам Вестерман, именно это позволило сохранить ей молодость души. Однако главный секрет ее долголетия в ином: женщина не скрывает, что она всегда избегала общения со странными людьми.

Сейчас пенсионерка проживает в доме престарелых. Здесь она отметила и свой сотый день рождения. Сотрудники и постояльцы решили продолжить традицию покойного мужа женщины и подарили имениннице коробку конфет Lindor и флакон духов Estee Lauder.

«Я не могу поверить, что мне уже исполнилось 100 лет. Это удивительное чувство», — отметила долгожительница.