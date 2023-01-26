Жена Гогена Солнцева сообщила, что он умер
2023-01-26 11:24
Супруга шоумена Гогена Солнцева Полина Давыдова сообщила, что его нет в живых.
Дело в том, что в руки журналистов попало видео, где жена Гогена Солнцева Полина Давыдова убирает в кабинете шоумена.
Женщина говорит, что Гоген умер, а она не может найти паспорт, без которого не отдадут тело.
Попытки представителей СМИ связаться с шоуменом потерпели крах. Все его телефоны выключены.
С женой знаменитости поговорить удалось. Она сообщила, что Солнцев ушел из жизни неожиданно.
Опубликовано: Наталья Гончарова