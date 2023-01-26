Кимаковский: российские воинские подразделения вошли в Угледар и закрепились на окраинах города

Эту информацию советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил в интервью «Соловьев-Live».

По словам Кимаковского, российские войска вошли в город Угледар и закрепились на его окраинах. При этом вооруженные силы Украины пытаются начинать контратаки, но все эти попытки подавляются ударами российской артиллерии.

Как подчеркнул Кимаковский, в настоящее время основная задача воинских подразделений России состоит не в атаке Угледара в лоб, а во взятии данного населенного пункта в клещи по аналогии с Соледаром.

Ранее о продвижении на Угледарском направлении рассказал временно исполняющий главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он проинформировал об успехах в районе Великой Новоселовки. Что касается участков у Угледара и Павловки, то здесь шли интенсивные артиллерийские дуэли и позиционная борьба.