«VIP-турист»: житель Австралии на Boeing 737 оказался единственным пассажиром

Дело в том, что борт направлялся в Океанию ради пассажиров, которых нужно было вернуть домой в Австралию, и мужчине просто крупно повезло.

Рейсы, где загрузка не превышает 10 процентов, в авиации называют призрачными. Однако полет австралийца Робби Аллена выделяется и на их фоне. Дело в том, что мужчина на борту оказался вообще единственным пассажиром, сообщает Вокруг света.

Уникальный случай произошел в 2022 году на рейсе авиакомпании Virgin Australia. На борту Boeing 737, который летел из Сиднея на Фиджи, был всего один пассажир - 36-летний Робби Аллен.

Салон в целом рассчитан на 275 человек, и поначалу Аллену было не по себе, даже жутковато. Но после того, как капитан воздушного судна лично пообщался с клиентом, а стюардессы подали ему бокал вина с закусками, Аллен понял: это подарок судьбы.

«Я VIP-турист», — сообщил Аллен подписчикам.

По словам тиктокера, сервис оказался королевским: бокал ему наполняли вином, как только он осушал предыдущий. В итоге мужчина выпил несколько бутылок.

Как так случилось, что он оказался единственным пассажиром? Оказывается, лайнер отправили в Океанию, чтобы забрать пассажиров, которым нужно было вернуться домой в Австралию, а Аллену - просто крупно повезло.

Полет был совершен год назад - в январе 2022 года, когда на Фиджи сильно активизировался штамм омикрон. Многие полеты в островное государство были отменены либо выполнялись с ограниченным числом людей на борту.

Пользователи пошутили: путешествие Робби Аллена, по их словам, это «мечта интраверта».