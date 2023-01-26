Недалеко от МКАД сдают необычное жилье: настоящую избушку на курьих ножках

Чудо-дом можно отыскать в деревне Мисайлово, в семи километрах от МКАД. Жилье сдается посуточно, цена - 15 тысяч в сутки.

Заплатив 15 тысяч рублей в сутки, жилец может рассчитывать на площадь в 10 квадратных метров.

Удобства включают в себя электричество, горячую воду, совмещенный санузел, индукционную плиту, посуду (в том числе две кастрюли и сковородка), столовые приборы на четырех человек.

Для желающих организовать барбекю владелец предоставляет все мангальные приспособления.

Внутреннее убранство с деревянной отделкой стилизовано под старинную русскую избу.