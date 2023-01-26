Politico: Запад активно обсуждает передачу истребителей Украине

Как сообщает издание Politico со ссылкой на военных экспертов, в настоящее время западные союзники Украины ведут активные переговоры по поводу предоставления Киеву боевых самолетов.

Как говорится в статье, разговоры с более чем полудюжиной высокопоставленных военных чиновников и дипломатов западных государств подтверждают, что внутренние дискуссии о предоставлении Украине реактивных истребителей уже ведутся. Обсуждение инициировала украинская сторона, которую активно поддержали прибалтийские государства.

Возможная передача Украине военных самолетов может вызвать еще больше споров, чем ситуация с поставками танков. Как сообщает Politico, Европа больше не считает эту идею нереальной, однако остаются серьезные опасения ввиду возможной эскалации.

Один из американских дипломатов сообщил, что на данный момент поставки истребителей невозможны. При этом он сделал оговорку по поводу красной черты и напомнил, что прошлым летом таковой являлись HIMARS, но впоследствии черта сдвинулась. Потом она касалась поставок танков, и в настоящее время вновь смещается.