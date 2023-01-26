«Старая дева»: историки уточнили, в каком возрасте так называли женщин на Руси

В старину девушки выходили замуж в 14-15 лет. Тех, кто не сумел создать семью до 25 лет, считали «старыми девами», презирали и боялись.

На Руси девушек брали в жёны в юном по сегодняшним меркам возрасте потому, что мужчины хотели слепить из них свой идеал сами - пока те не сформировались как личности.

Считалось, что 14-летняя, не обладающая опытом и твёрдыми убеждениями красавица, скорее всего, будет послушной и тихой. А о 25-летней девушке это с уверенностью сказать не могли: в свои годы вряд ли она была бы покладистой и сговорчивой .

Такую женщину считали «вековухой». Незамужние не имела права приходить на девичьи посиделки и праздничные гуляния. Вместо этого они замаливали «грех» безбрачия. Такую женщину заставляли заплетать косу и носить скромную одежду - чтобы была незаметней.

Старые девы жили с родителями, а после их смерти - с братом и его семьёй. «Седые макушки» брали на себя все хозяйственные работы.

Часто вековухи были изгоями, над ними смеялись. Но при этом и побаивались: считалось, что в поисках любви старые девы вступают в половую связь с бесами либо становятся ведьмами. Во избежание таких слухов, некоторые незамужние женщины уходили в монастырь.