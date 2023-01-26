Врачи Беларуси назвали оптимальный возраст для материнства: «старородящих» теперь нет

Понятие "старородящая" в современной медицине уже не применяется. Даже после 30 лет женщина считается молодой мамой

По информации БелТА, стереотип о женщинах, рожающих после 27 лет, как о старородящих уже потерял свою актуальность.

В беседе с информационным агентством заместитель директора РНПЦ "Мать и дитя" Венера Семенчук отметила:

"С увеличением среднего возраста женщины изменяются ее репродуктивные возможности. Поэтому идеальный репродуктивный возраст – до 35 лет, потому что позже наступают и приобретаются уже соматические заболевания, и риск рождения детей с хромосомными и генетическими заболеваниями тоже увеличивается с увеличением среднего возраста"

По словам Семенчук, термин "старородящая" уже не применяется к женщинам, ведь каждая из них имеет право стать матерью

Согласно статистике средний возраст рожениц в 2021 году составил 29,9 года, в 2010 году он был ниже - 26,9 года. Средние возрастные показатели белорусок, рожающих первенца, колеблются в пределах 27 лет.