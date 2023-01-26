Предполагается, что здесь может проживать новый спутник певицы Исаак Виджараку.

Уроженка Украины Ани Лорак покинула Россию и выступила с благотворительным концертом на испанском Тенерифе, сообщает Рамблер.

Еще в минувшем декабре звезда провела в России ряд выступлений на корпоративах. А затем - покинула страну и объявилась на острове, где в отеле у знаменитости состоялось акустическое выступление.

Сама Лорак назвала свой концерт благотворительным. По словам артистки, вырученные от него средства пойдут на помощь пострадавшим.

При этом на англоязычном сайте исполнительницы указано: средства собираются в пользу Вооруженных сил Украины.

Предположительно, на острове Тенерифе проживает новый спутник певицы Исаак Виджараку.