Диетолог назвала одну из главных причин переедания

Психолог по пищевому поведению Нурия Дианова считает: таким образом некоторые люди пытаются прикрыть или компенсировать психологическую проблему.

Диетолог Нурия Дианова уверена, что стресс нередко провоцирует переедание.

«У одних это желание себя успокоить и заесть стресс, что-то компенсировать либо прикрыть психологическую проблему. У других это семейная традиция: привычка сесть побольше и определённый культ еды», — рассказала специалист в интервью Радио Sputnik.

Переедание, отмечает эксперт, может быть следствием отсутствия чёткого режима питания, подчеркнула диетолог. По словам Диановой, это характерно для людей, которые чрезмерно загружены работой.

«Человек в конце дня не просто голоден, как волк - он вознаграждает себя едой» — подытожила врач.

Ранее диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в интервью ФАН предостерегла от употребления ягод годжи при диабете.