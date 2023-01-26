Министр обороны Германии озвучил сроки поставки танков Leopard 2 в Украину

Борис Писториус назвал сроки поставок основных боевых танков Leopard 2 в Германию.

Германия планирует передать Украине танки Leopard 2 к концу марта, заявил министр обороны страны Борис Писториус.

"Германия не колебалась по поводу поставок танков, а вела переговоры с союзниками. Поставки Leopard 2 считаю своевременными", - сказал глава немецкого оборонного ведомства.

Ранее о передаче танков Abrams объявил президент США Джо Байден. Всего планируется передать Украине 112 танков Leopard и 31 Abrams.