В ОСА спортсменам из России и Беларуси предложили участвовать в Азиатских играх

Об этом сообщается на официальном сайте Олимпийского совета Азии. Цель заявления - подчеркнуть объединяющую силу спорта, который не делит людей по национальному признаку.

Согласно заявлению, все спортсмены России и Беларуси, которые достойны и могут показать свои способности, должны участвовать в соревнованиях, независимо от паспортных данных.

"ОСА верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, который у них есть, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях"

В ОСА предложили предоставить россиянам и белорусам участвовать в турнирах, проходящих в Азии, в том числе и в Азиатских играх.

Следующие летние Азиатские игры состоятся в Китае в Ханчжоу и пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

В настоящий момент ОСА находится "в режиме ожидания", потому что МОК и международные федерации сейчас ищут "пути возвращения российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях на строгих условиях".