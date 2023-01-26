Песков: в Кремле не обсуждают смену статуса спецоперации в Украине

Дмитрий Песков выступил с опровержением слухов о возможной смене статуса специальной военной операции.

Днём четверга пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично заявил, что администрация московского Кремля не ведёт обсуждений возможной смены статуса спецоперации на территории Украины и освобождённых регионов. Песков утверждает, что данные о вероятной смене статуса СВО следует уточнять у депутата Госдумы Михаила Шеремета.

Накануне Шеремет сообщил, что после решения Германии и других стран Запада поставить Киеву танки образца НАТО Владимир Путин может изменить статус спецоперации.