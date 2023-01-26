Любовница Пьера Нарцисса попала в новый громкий скандал

На Ксению Грин, которая преследует родных и знакомых умершего певца, написали заявление в полицию.

Шумиха вокруг имени певца Пьера Нарцисса даже через полгода после его смерти не стихает. Близких артиста преследует женщина по имени Ксения Грин, которая называет себя любовницей "шоколадного зайца", сообщает КП.

После того, как она проиграла суд вдове Валерии Калачевой и получила за ее оскорбление штраф в 40 тысяч рублей, женщина переключилась на директора и друга артиста Сергея Дворцова. Ксения бомбордировала его СМС с угрозами, и Дворцов обратился в полицию.

"Мы попросили, чтобы Ксению Грин привлекли к ответственности, - рассказал адвокат заявителя Максим Суров. - Мы на реальный срок не рассчитываем, но ждем, что ее привлекут хотя бы к какой-то ответственности".

В полиции, как выяснилось, о подвигах дамы с фамилией Грин уже наслышаны.

"К ней уже были претензии, и я не первый, - рассказал КП Сергей Дворцов. - Мое заявление приняли и пообещали разобраться. Ксению Грин должны в ближайшее время должны вызвать для дачи объяснений".

По словам адвоката, "эта женщина" продолжает странно себя вести. Она звонит знакомым Дворцова, уверяя, будто тот к ней неравнодушен.

"У меня ощущение, что она неадекватна. Даже больше: я после визита в полицию узнал, что Грин попала в больницу, якобы ее забрали на "скорой". Не знаю, специально это подстроено или случайно совпало... Но мне с других неизвестных номеров продолжают поступать угрозы. Последнее сообщение: "Желаю сдохнуть такой же смертью, как и Нарцисс!". Это нормально?", - посетовал директор.