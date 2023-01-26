Люси Уотсон заинтересовалась рестораном «Spice Cottage», но причиной интереса стала вовсе не еда
2023-01-26 15:50
Вдова, крайне сильно заинтересовавшаяся рестораном «Spice Cottage» (Уэстборн, Западный Сассекс, Англия), увидела в рекламном видеоролике ресторана своего покойного мужа.
Женщина увидела в интернете рекламный видеоролик заведения и с изумлением обнаружила среди обедающих гостей своего мужа.
Интрига состоит в том, что мужчина скончался в 2014 году.
Однако, сотрудники «Spice Cottage» уверяют, что видеоролик достаточно свежий и был снят после нового года.
Обсуждая странное открытие Люси, пользователи соцсетей выдвигают разные версии, вплоть до паранормальных.
Одним из популярных мнений является то, что мужчина вовсе не скончался, а инсценировал свою смерть.
Большинство людей все-же думают, что вдова просто обозналась.
Опубликовано: Антон Райт