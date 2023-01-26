Берит Кьелль выступила с критикой МОК за намерение допустить россиян и белорусов к турнирам

По информации «Чемпионат.com», президент Спортивной федерации Норвегии Берит Кьелль призывает соблюдать жесткие меры в отношении России и Беларуси.

По мнению Берит Кьелль, при нынешнем положении дел непозволительно делать поблажки российским и белорусским спортсменам и допускать их к соревнованиям международного статуса.

Президент Спортивной федерации Норвегии:

"Большинство выступавших на саммите высказались о том, что не хотят, чтобы национальность спортсмена определяла, допустят ли его к участию в международных турнирах. Однако в случае с российскими и белорусскими атлетами мы должны соблюдать жесткие условия"

Ранее в МОК предложили дать допуск к турнирам тем спортсменам, которые соблюдают требования Олимпийской хартии - не поддерживают позицию российской стороны в военном конфликте с Украиной.