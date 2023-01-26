Пассажиров метро смутила еда, которую некто регулярно оставляет на одной из станций

Жителям Лондона (Англия), которые регулярно пользуются метро и в частности посещают станцию «Кеннингтон», остаётся только удивляться.

Несколько месяцев на одной из скамеек появляются закуски и напитки, разложенные неким таинственным незнакомцем, можно только гадать, что означают такие эксцентричные поступки.

Возможно, это акт доброты и желание угостить окружающих.

Очевидцы, любящие фантазировать, в шутку предполагают, что всему виной привидения, то и дело устраивающие в метро пикники.

Впрочем, мало у кого может появиться желание лакомиться бесплатной едой.

Порой кексы и бутерброды выложены без всякой упаковки, так что они соприкасаются с поверхностью скамейки, которую не назовёшь чистой.

Можно угоститься ассортиментом напитков, но мнительным людям немного страшно пить жидкость, история которой неизвестна, но если это действительно проявление доброты, то оно какое-то бессмысленное.