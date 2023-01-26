WSJ: США хотят запретить Турции принимать самолёты Boeing из РФ

Издание Wall Street Journal утверждает, что американское правительство оказывает давление на Анкару, заставляя её не принимать российские самолёты "Боинг".

Американская газета The Wall Street Journal сообщает, что представитель Министерства торговли США Тея Розман Кендлер, побывавшая в Анкаре в декабре 2022 года, предупредила турецкую сторону о негативных последствиях сотрудничества с российскими и белорусскими самолётами Boeing американского производства.

По данным Кендлер, Турции запрещается принимать и обслуживать российские и белорусские "Боинги", участвовать в их заправке или поставлять к ним запчасти.