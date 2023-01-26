Необычные торты выглядят так, как будто вышли из мультфильма

Что касается сладкого творчества этой кулинарки, то по поводу него некоторые шутят, что её торты могут заставить человека почувствовать себя мультяшным персонажем, поедающим лакомство.

Эти 2D-торты выглядят так, как будто попали в реальную жизнь прямиком из мультфильма.

Конечно, всегда приятно полюбоваться на такую красоту, но немало сладкоежек со вздохом заметили, что хотелось бы ещё и попробовать очередной удивительный тортик.