«РИА Новости»: в России создали ракету Х-МД-Э для кораблей и дронов
2023-01-26 16:02
Издание "РИА Новости" сообщили о создании нового ракетного изделия в России, которое получило название Х-МД-Э.
Журналисты издания "РИА Новости" со ссылкой на газету "Национальная оборона" уведомляют, что принадлежащее Борису Обносову предприятие КТРВ выпустило новейшую ракету Х-МД-Э, отличительной особенностью которой является возможность запускать её как с беспилотных летательных аппаратов, так и с кораблей.
По данным Обносова, ракета Х-МД-Э создана в трёх различных модификациях, которые тонко учитывают потребности российских военных на каждом отдельно взятом участке фронта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей