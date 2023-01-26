Покупатели пожаловались на чаек, которые регулярно грабят их и отнимают продукты
Жители деревни Лландидно-Джанкшен (Уэльс) не знают, как им бороться с обнаглевшими чайками, ведь птицы сделали практически невозможными поездки в супермаркеты за продуктами.
Местный житель Ричард Эванс рассказал, что ему пришлось спасать пакет с конфетами — он умудрился отогнать чайку, швырнув в неё флакон с дезинфицирующим гелем.
Однако, не всем так везёт, и большинству людей приходится смириться с тем, что они потратились на еду, а полакомились ею вороватые чайки.
Некоторые сравнивают сложившуюся в деревне ситуацию с фильмом Альфреда Хичкока «Птицы».
Похоже, что представители местных супермаркетов не собираются помогать клиентам с проблемой.
В одних торговых точках заявляют, что вообще ничего не знали о пернатой угрозе.
В других магазинах и вовсе уверены, что покупатели виноваты сами. Добросердечные люди в своё время прикармливали чаек, вот они и обнаглели.
Опубликовано: Марат Беглов