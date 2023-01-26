Невеста отменила свадьбу из-за жениха, не сумевшего пересчитать деньги

Эта 21-летняя жительница округа Фаррукхабад (Индия) решилась отказать своему жениху посреди свадебного ритуала

Причина может показаться более чем веской. Первым забил тревогу священник, который проводил церемонию.

Он тихо сообщил невесте и её родным, что, кажется, с женихом не всё в порядке.

Когда мужчине дали 30 банкнот по 10 рупий и попросили пересчитать деньги, он не справился с этой, казалось бы, простейшей задачей.

После этого невеста и члены её семьи убедились, что жених страдает от психических отклонений.

Брак был договорным, то есть невеста ранее никогда не видела будущего мужа.

Посредником свадьбы выступал некий близкий родственник, пользовавшийся доверием.

Никаких подозрений насчёт умственной несостоятельности жениха ни у кого не возникало.

Начался скандал, для усмирения которого пришлось вызывать полицию, но невеста всё-таки настояла на своём праве отказать человеку, с которым она не желала вести совместную жизнь.