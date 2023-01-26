Петух с ножами на лапах, участвовавший в боях, убил двух мужчин
2023-01-26 16:16
Несмотря на то, что петушиные бои запрещены в Индии, порой такие жестокие мероприятия всё-таки проводятся.
Двум жителям округа Годавари интерес к птичьим дракам стоил слишком дорого.
На Падму Рао и Гандэ Суреша напал разъярённый петух, который нанёс мужчинам настолько сильные ранения, что те скончались.
Дело в том, что к лапам птицы были привязаны ножи, чтобы повысить её боевые качества.
Местная полиция зарегистрировала трагический случай и начала расследование, а тела обоих несчастных жертв петуха были отправлены в больницу для вскрытия.
Опубликовано: Марат Беглов