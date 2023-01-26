Прилепин подписал контракт с Росгвардией, отправившись в зону спецоперации

Российский писатель Захар Прилепин стал участником специальной военной операции в Украине.

26 января стало известно, что официальный представитель партии "Справедливая Россия - за правду" Захар Прилепин добровольно ратифицировал контракт с подразделениями Росгвардии, отправившись в зону проведения спецоперации для участия в данном мероприятии, о чём стало известно ряду отечественных журналистов.

Примечательно, что Прилепин посещал республики Донбасса задолго до начала СВО, участвуя в гуманитарных акциях региона с известным музыкантом "Хаски".