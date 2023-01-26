Депутат Госдумы РФ подал жалобу в прокуратуру на Егора Крида

Дмитрий Кузнецов поинтересовался: на каком основании в методических рекомендациях к уроку «Разговор о важном» содержится реклама певца.

Депутат Госдумы России Дмитрий Кузнецов направил заявление в прокуратуру. В документе он просит разобраться, на каком основании осуществляется реклама концертов Егора Крида в СШ Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает News.ru.

Парламентарий в обращении указал: в методических рекомендациях к уроку «Разговор о важном» было видеообращение звезды - с рекламой его выступлений и Telegram-канала.

Кузнецов уточнил: рекомендации предназначались для учеников 1-11 классов.

По его словам, в канале исполнителя содержится ненормативная лексика.

Ранее Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала урок Кгора Крида для школьников по кибербезопасности.