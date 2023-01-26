WP: США не смогли наказать Саудовскую Аравию за сокращение нефтедобычи

Издание The Washington Post сообщило о неспособности Вашингтона принять контрмеры против решения властей Саудовской Аравии сократить добычу нефти.

Аналитик информагентства Washington Post Мисси Райан утверждает, что вопреки обещаниям представителей американского истеблишмента, правительство Соединённых Штатов никак не наказало Саудовскую Аравию за решение сократить добычу нефти в мире. По данным Райан, американские контрмеры ограничились обещанием Конгресса США снизить степень военного сотрудничества с Саудовской Аравией.

Также Мисси Райан выразила уверенность, что Вашингтону невыгоден полномасштабный разрыв партнёрских отношений с данным арабским государством, поскольку взаимодействие с ним отвечает нацинтересам обеих сторон.