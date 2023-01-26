Полицейские обнаружили в доме труп учителя в бетонном гробу, а также флаг с египетскими письменами

Джозеф Гатого вот уже много лет жил в арендованном доме в деревне Ихуруру (Кения) и преподавал биологию в местной школе.

Односельчане с теплотой относились к 45-летнему мужчине, хотя и отмечали, что он чудаковатый одиночка, не желавший ни с кем общаться.

И вот недавно было сделано пугающее открытие.

Мужчина, который перестал появляться на людях ещё с середины декабря, был обнаружен в доме в самодельном бетонном гробу.

Также в гробу вместе с трупом Джозефа лежал флаг с египетскими письменами.

Такие же письмена, распечатанные на принтере и нарисованные в многочисленных записных книжках, были разбросаны и развешаны по всему помещению.

Причиной смерти преподавателя пока названо самоубийство, но власти отказываются вдаваться в подробности.

Предстоит расследование, которое поможет собрать вместе все кусочки жутковатой головоломки.

Похоже, что при жизни у эксцентричного Джозефа было немало тайн, которыми он предпочитал не делиться с окружающими.