Politico: Страны Запада ведут внутренние дебаты о передаче Украине самолетов

После поставок танков украинские власти требуют поставок западных истребителей и могут их получить, пишет издание Politico.

"Следующим шагом станут истребители", — цитирует Politico дипломата одной из стран северной Европы, после того как Германия объявила о поставке Украине танков Leopard, а США - танков Abrams.

По словам собеседников Politico, вопрос о поставках истребителей является еще более спорным, чем обсуждение поставок в Украину западных танков, из-за опасений эскалации конфликта.

Однако есть вероятность, что Запад согласится отправить истребители, как это было сделано с танками. Переговоры с более чем дюжиной западных военных и дипломатов подтверждают, что уже идут внутренние дебаты о поставках Украине самолетов, инициированные украинскими официальными лицами при поддержке стран Балтии.

По словам одного из собеседников журналистов, Вашингтон сообщил Киеву, что поставка самолетов "в настоящее время невозможна". Как отметил источник Politico: "Это красная линия, но прошлым летом красной линией были комплекты HIMARS, и эта линия сдвинулась. Потом появились танки — и линия снова сместилась".

Тему поставок западных истребителей в Украину поднял министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра, заявивший в парламенте, что правительство Нидерландов хотело бы поставить истребители F-16, если Киев об этом попросит.