Будущий отец отругал свою девушку, которая «неприлично» вела себя во время родов
20-летняя героиня этой истории, недавно ставшая мамой, рассказала, что сильно и громко кричала в родильной палате и хватала акушерку за руку.
И всё бы ничего, но рядом с роженицей присутствовал её бойфренд и отец ребёнка, который то и дело наклонялся к своей девушке и грозным шёпотом призывал её перестать вести себя столь неприлично.
Когда несчастную вырвало прямо во время процесса, мужчина даже отвернулся и закрыл лицо руками от невыносимого стыда. Но роды завершились, причём успешно.
Молодая мама получила возможность обнять новорожденного сынишку, и теперь она пытается как-то достучаться до бойфренда, которого так сильно «оскорбила» во время родов.
Но мужчина непреклонен — ему неприятно вспоминать о том, как глупо и неподобающе вела себя рожавшая дама.
Пользователи соцсетей недоумевают над подобной чёрствостью и советуют героине повнимательнее присмотреться к партнёру.
Неизвестно, каков он в совместной жизни, но самый первый тест на звание хорошего отца он точно провалил.
Опубликовано: Марат Беглов