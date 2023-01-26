Будущий отец отругал свою девушку, которая «неприлично» вела себя во время родов

20-летняя героиня этой истории, недавно ставшая мамой, рассказала, что сильно и громко кричала в родильной палате и хватала акушерку за руку.

И всё бы ничего, но рядом с роженицей присутствовал её бойфренд и отец ребёнка, который то и дело наклонялся к своей девушке и грозным шёпотом призывал её перестать вести себя столь неприлично.

Когда несчастную вырвало прямо во время процесса, мужчина даже отвернулся и закрыл лицо руками от невыносимого стыда. Но роды завершились, причём успешно.

Молодая мама получила возможность обнять новорожденного сынишку, и теперь она пытается как-то достучаться до бойфренда, которого так сильно «оскорбила» во время родов.

Но мужчина непреклонен — ему неприятно вспоминать о том, как глупо и неподобающе вела себя рожавшая дама.

Пользователи соцсетей недоумевают над подобной чёрствостью и советуют героине повнимательнее присмотреться к партнёру.

Неизвестно, каков он в совместной жизни, но самый первый тест на звание хорошего отца он точно провалил.