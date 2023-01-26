Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал о решении Владимира Путина, которое снизило влияние Владимира Зеленского в Украине.

Отставной офицер-морпех Соединённых Штатов Скотт Риттер утверждает, что решение Владимира Путина ответить ударами по украинской энергетической инфраструктуре на теракт ВСУ на Крымском мосту подорвало все сферы жизнедеятельности украинского государства, которое утратит свою жизнеспособность в тот же день, когда прекратит получать западную помощь.

По мнению Риттера, российские удары по критически важной инфраструктуре Украины нанесли ущерб не только экономике и энергетической безопасности данной страны, но и политическому имиджу Владимира Зеленского.