Рыбак, которого утащил за борт крупный тунец, объявлен пропавшим без вести

Марк Найттл, ловивший рыбу у берегов Хонаунау (Гавайи, США), наверняка обрадовался тому, что подцепил крупного тунца.

Друг рыболова, находившийся вместе с ним в лодке, вспоминает, что Марк заявил о том, что рыба просто огромная.

Собственно, это были последние слова несчастного мужчины, ведь дальше он не справился с тунцом и выпал за борт. Приятель тоже прыгнул в воду, чтобы помочь Марку, но увидел его лишь на мгновение, после чего мужчина скрылся из виду.

Есть подозрение, что тунец (а вес этих рыб порой достигает 200 килограммов) мог отбуксировать невезучего рыболова довольно далеко от лодки.

Полиция и береговая охрана ищут рыбака, и пока он объявлен пропавшим без вести.

Сложность поисков заключается в том, что лодка стояла на якоре не возле береговой линии, а на глубине. Кроме того, взбесившаяся рыбина могла выбрать любое направление движения и утащить рыбака куда угодно.