Нелли Кобзон экстренно доставили в больницу, у нее проблемы с сердцем

СМИ узнали, что вдова легендарного певца Иосифа Кобзона доставлена в московскую больницу, ее обследуют медики.

Несколько дней 72-летняя Нелли Кобзон чувствовала недомогание и слабость. Вдова легендарного певца лечилась самостоятельно дома, но лекарства не помогли, сообщает СтарХит.

В итоге женщина решила обратиться к московским кардиологам. После консилиума врачи решили Нелли Михайловну госпитализировать.

В клинике жену Иосифа Кобзона сразу положили в отделение хирургического лечения сложных нарушений.

Нелли Кобзон - третья супруга советского и российского исполнителя. Они поженились в 1971-м году и прожили вместе до смерти мэтра. У них родились сын и дочь.

Недавно в Москве открыли памятник Иосифу Давыдовичу, который ушел из жизни 5 лет назад. На церемонии присутствовала его вдова.