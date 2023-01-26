Сийярто: Киев проводит жёсткую мобилизацию венгров Закарпатья

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Генштаб Украины в принудительной мобилизации закарпатских венгров.

26 января глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто публично заявил, что ему известно о фактах жёсткой мобилизации венгерского населения Закарпатской части Украины, ввиду чего администрация Будапешта настаивает на скорейшем возобновлении российско-украинских мирных переговоров.

Накануне ряд информагентств сообщили о том, что принудительная мобилизация венгров в Закарпатье стартовала из-за крупных потерь 128-ой горно-штурмовой бригады ВСУ, сформированной в данном регионе. Журнал Metropol также обнародовал сведения о том, что на границе Украины с Венгрией найдены вагоны с сотнями трупов украинских солдат.